Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes
mercredi 30 septembre 2026 · Rue Henri Bachelin · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Atelier Bébés Lecteurs
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre d’une résidence de création pour leur prochain spectacle, la cie RAVi propose un atelier destiné aux plus petits. Entre la manipulation, l’immersion grâce à la musique et les jeux de lumière, les enfants pourront expérimenter directement avec les artistes.
Atelier gratuit ouvert au Relais Petite Enfance et aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents. En partenariat avec Lire et Faire Lire. .
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr
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English :
L’événement Atelier Bébés Lecteurs Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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