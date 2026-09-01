Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes

Informations pratiques

Lormes

Atelier Bébés Lecteurs

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:30:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Dans le cadre d’une résidence de création pour leur prochain spectacle, la cie RAVi propose un atelier destiné aux plus petits. Entre la manipulation, l’immersion grâce à la musique et les jeux de lumière, les enfants pourront expérimenter directement avec les artistes.

Atelier gratuit ouvert au Relais Petite Enfance et aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents. En partenariat avec Lire et Faire Lire. .

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Atelier Bébés Lecteurs Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)