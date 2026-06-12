Informations pratiques

Journet

Atelier « Bestiaire »

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Viens découvrir quelques créatures tirées du bestiaire médiéval de l’église Notre-Dame de Villesalem, et réalise ton propre animal fantastique. Tu pourras lui donner un nom et même des pouvoirs ! Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe

Places limitées sur réservation obligatoire 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr

Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes. .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier « Bestiaire »

L’événement Atelier « Bestiaire » Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne