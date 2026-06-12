Atelier « Bestiaire » Prieuré de Villesalem Journet
jeudi 13 août 2026 · Prieuré de Villesalem · Journet
Informations pratiques
Journet
Atelier « Bestiaire »
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Viens découvrir quelques créatures tirées du bestiaire médiéval de l’église Notre-Dame de Villesalem, et réalise ton propre animal fantastique. Tu pourras lui donner un nom et même des pouvoirs ! Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe
Places limitées sur réservation obligatoire 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr
Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes. .
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier « Bestiaire »
L’événement Atelier « Bestiaire » Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne