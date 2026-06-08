Le château du Ry-Chazerat et son domaine château (extérieur) et fours à chaux Le Ry Journet mercredi 19 août 2026.

Journet

Le château du Ry-Chazerat et son domaine château (extérieur) et fours à chaux

Le Ry Devant le château Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Ce circuit pédestre vous fera découvrir une partie du domaine du Ry-Chazerat la Borderie, les fours à chaux, construits au 19e s. par Godin de Lépinay, le logis de la Roche, les extérieurs du château et le parc. Adolphe Godin de Lépinay (1821-1888), ingénieur des pont et chaussées, auteur, souvent méconnu, des plans du canal de Panama tel qu’il a finalement été construit après l’échec de l’opération menée par Ferdinand de Lesseps. Il est également à l’origine de nombreux tracés ferroviaires en France et en Algérie. Il a légué son manoir et ses terres à l’Académie des sciences qui, par son projet Villa Lépinay s’engage dans un ambitieux projet de promotion des sciences.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne & Gartempe en partenariat avec l’Académie des Sciences et l’office de tourisme

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Sur réservation obligatoire au 05 49 91 11 96, places limitées .

Le Ry Devant le château Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96

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L’événement Le château du Ry-Chazerat et son domaine château (extérieur) et fours à chaux Journet a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne