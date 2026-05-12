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Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 11 août 2026.

Lieu : Ecomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Atelier beurre

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :
2026-08-11

A vous de préparer votre propre motte de beurre. On en profitera pour vous expliquer toutes les étapes de sa fabrication de la traite au moulage. Et à la fin de l’atelier repartez avec votre beurre frais.

Sur réservation ouverture des inscriptions deux semaines avant la date de l’atelier.   .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Atelier beurre

L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX

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