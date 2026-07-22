Informations pratiques

Plouigneau

Concert Sine Die Musique du monde

Place du Docteur Camus Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Pôle Culture de Plouigneau vous convie à un voyage musical avec le groupe Sine Die. Quatre musiciens, quatre guitares, quatre parcours musicaux et une passion commune pour la musique du monde, et particulièrement la musique corse.

Le concert sera précédé par le spectacle de la maison des enfants de Plouigneau “Autour du monde” à 18h. .

Place du Docteur Camus Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 67 79 18

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English :

L’événement Concert Sine Die Musique du monde Plouigneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX