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Ecriture à l’ancienne Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Ecriture à l’ancienne Écomusée Ker Dreger Plouigneau mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Ecriture à l’ancienne

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

De la plume d’oie à la machine à écrire. Testez les différentes méthodes d’écriture.   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Ecriture à l’ancienne

L’événement Ecriture à l’ancienne Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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