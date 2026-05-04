Visite Guidée “Découvrir le breton” Écomusée Ker Dreger Plouigneau
Visite Guidée “Découvrir le breton” Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 24 juillet 2026.
Plouigneau
Visite Guidée “Découvrir le breton”
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Une visite pour découvrir des mots de la langue bretonne avec un guide qui saura vous partager des quantités d’histoires et d’anecdotes. .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Visite Guidée “Découvrir le breton”
L’événement Visite Guidée “Découvrir le breton” Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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