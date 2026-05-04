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Visite Guidée “Découvrir le breton” Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Visite Guidée “Découvrir le breton” Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Visite Guidée “Découvrir le breton”

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Une visite pour découvrir des mots de la langue bretonne avec un guide qui saura vous partager des quantités d’histoires et d’anecdotes.   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Visite Guidée “Découvrir le breton”

L’événement Visite Guidée “Découvrir le breton” Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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