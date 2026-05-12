Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 28 juillet 2026.
Plouigneau
Atelier beurre
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
A vous de préparer votre propre motte de beurre. On en profitera pour vous expliquer toutes les étapes de sa fabrication de la traite au moulage. Et à la fin de l’atelier repartez avec votre beurre frais.
Sur réservation ouverture des inscriptions deux semaines avant la date de l’atelier. .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Atelier beurre
L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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