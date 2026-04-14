Une journée à la forge écomusée Ker Dreger de plouigneau Plouigneau
Une journée à la forge écomusée Ker Dreger de plouigneau Plouigneau mercredi 29 juillet 2026.
Plouigneau
Une journée à la forge
écomusée Ker Dreger de plouigneau 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Visitez l’écomusée Ker Dreger autrement ! Un forgeron vous propose de remonter le temps et de réaliser un petit objet en métal dans la forge du musée.
Une activité inoubliable, animée par l’atelier Gofannon. .
écomusée Ker Dreger de plouigneau 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English :
L’événement Une journée à la forge Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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