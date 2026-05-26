Journée forge Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Journée forge

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

On allume la forge de l’écomusée ! Découvrez le métier du forgeron avec des démonstrations en continu durant la journée. .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English :

L’événement Journée forge Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT BAIE DE MORLAIX