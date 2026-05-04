Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fabrication de gîtes à insectes Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Fabrication de gîtes à insectes Écomusée Ker Dreger Plouigneau mercredi 12 août 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Fabrication de gîtes à insectes

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Fabriquez de petits nids douillets pour les insectes de votre jardin.   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de gîtes à insectes

L’événement Fabrication de gîtes à insectes Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plouigneau (Finistère)