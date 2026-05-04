Fabrication de gîtes à insectes Écomusée Ker Dreger Plouigneau
Fabrication de gîtes à insectes Écomusée Ker Dreger Plouigneau mercredi 12 août 2026.
Plouigneau
Fabrication de gîtes à insectes
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Fabriquez de petits nids douillets pour les insectes de votre jardin. .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Fabrication de gîtes à insectes
L’événement Fabrication de gîtes à insectes Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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