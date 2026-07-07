Atelier beurre écomusée kerdreger Plouigneau

Informations pratiques

Plouigneau

Atelier beurre

écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

À vous de préparer votre propre motte de beurre. On en profitera pour vous expliquer toutes les étapes de sa fabrication de la traite au moulage. Et à la fin de l’atelier repartez avec votre beurre frais. .

écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English :

L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX