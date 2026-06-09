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Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Jardin de la Côte d’Argent Léon

Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Jardin de la Côte d’Argent Léon

Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Jardin de la Côte d’Argent Léon jeudi 6 août 2026.

Lieu : Jardin de la Côte d'Argent

Adresse : 1433 avenue de l'océan

Ville : 40550 Léon

Département : Landes

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Léon

Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Dès 6 ans.
Avec la Maison Écocitoyenne.
Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71.   .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71  cm.jardincotedargent@gmail.com

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English :

L’événement Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme

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