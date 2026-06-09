Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Jardin de la Côte d’Argent Léon jeudi 6 août 2026.

Léon

Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Dès 6 ans.

Avec la Maison Écocitoyenne.

Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com

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English :

L’événement Atelier bidouillage Fabrique ton herbier landais Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme