Balade contée Jardin de la Côte d’Argent Léon

Léon

Balade contée

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La richesse et le mystère du paysage landais ont inspiré de nombreux contes et légendes au fil des siècles. Depuis 2018, l’association Les Pins Parleurs vous propose de redécouvrir ces histoires, les mystères et les merveilles des Landes au cours de promenades contées. Redécouvrez la nature landaise au travers de ces récits enchanteurs qui vous feront voyager, rêver et frissonner !

Avec Estelle de l’association Les Pins Parleurs pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans.

Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com

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English :

L’événement Balade contée Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme