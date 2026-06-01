Atelier bien-être Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Atelier bien-être

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Et si vous vous accordiez un moment rien que pour vous dans un lieu calme et inspirant ? Assistez à un atelier collectifs de bien-être et de socio-esthétique.

Un temps pour ralentir

Échanger en toute simplicité

Découvrir des astuces bien-être faciles à intégrer au quotidien

Prendre soin de soi dans une ambiance chaleureuse et conviviale

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Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

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English :

How about a moment to yourself in a calm, inspiring setting? Attend a collective well-being and socio-aesthetics workshop.

A time to slow down

Exchange ideas in complete simplicity

Discover wellness tips you can easily incorporate into your daily life

Take care of yourself in a warm and friendly atmosphere

L’événement Atelier bien-être Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65