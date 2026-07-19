Soirée Loup Garou à Maison Moustache Maison Moustache Vic-en-Bigorre

Informations pratiques

Vic-en-Bigorre

Soirée Loup Garou à Maison Moustache

Maison Moustache 17 Place Verdun Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Entrez dans la peau d’un villageois… ou d’un loup-garou !

Les amateurs de jeux d’ambiance ont rendez-vous le mercredi 22 juillet à 20h pour une soirée Loups-Garous, organisée en partenariat avec la MJC.

Bluffs, enquêtes, stratégies et rebondissements seront au programme de cette soirée conviviale, réservée aux participants de 16 ans et plus. Que vous soyez un habitué du célèbre jeu ou un simple curieux, venez tenter de démasquer les loups… ou semer le doute !

Inscription est indispensable.

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Maison Moustache 17 Place Verdun Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 65 25 35 65 guinguettemoustache@gmail.com

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English :

Step into the shoes of a villager… or a werewolf!

Fans of party games are invited to join us on Wednesday, July 22, at 8:00 p.m. for a Werewolf night, organized in partnership with the MJC.

Bluffs, investigations, strategies, and plot twists are on the agenda for this fun-filled evening, open to participants ages 16 and up. Whether you’re a regular player of this famous game or just curious, come try to unmask the werewolves… or sow doubt!

Registration is required.

L’événement Soirée Loup Garou à Maison Moustache Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65