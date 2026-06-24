ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 22 août 2026.

Mauléon-Barousse

ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:30:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez profitez d’un voyage sonore pour vous détendre et vous ressourcer tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intriguant.

Adultes et ados

Tarif 20 €/ personne

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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Come enjoy a musical journey to relax and recharge while discovering instruments that are as fun as they are intriguing.

Adults and teens

Price: 20 € per person

L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65