ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 22 août 2026.
Mauléon-Barousse
ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22 18:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez profitez d’un voyage sonore pour vous détendre et vous ressourcer tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intriguant.
Adultes et ados
Tarif 20 €/ personne
.
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a musical journey to relax and recharge while discovering instruments that are as fun as they are intriguing.
Adults and teens
Price: 20 € per person
L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE VOYAGE SONORE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées)
- Atelier recyclage Vannerie papier à la Maison des Sources Mauléon-Barousse 8 juillet 2026
- Visite Captage des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 14 juillet 2026
- Jeu de piste Défi Lutin Maison des sources Mauléon-Barousse 15 juillet 2026
- SOPHRO’KIDS à la Maison des Sources Mauléon-Barousse 17 juillet 2026
- SOPHRO’VOYAGE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse 17 juillet 2026