Atelier Birdie Mémory : Les oiseaux du jardin, Square Fernand Jacq, Rennes

Atelier Birdie Mémory : Les oiseaux du jardin Jeudi 9 juillet, 11h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00

Découvrez les oiseaux près de chez vous, apprenez à les reconnaitre à leur plumage ou à leur chant. Un atelier animé par Léna Mazilu, illustratrice et conceptrice multimédia à l’origine de Birdie Memory. Cet atelier ludique est accessible dès 4 ans accompagné ou en autonomie dès 7 ans.

Des lectures pour tout âges sur les oiseaux seront aussi proposées.

Rendez-vous au Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.

Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.

Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier

Birdie Memory – Léna Mazilu