Atelier Birdie Mémory : Les oiseaux du jardin, Square Fernand Jacq, Rennes
Atelier Birdie Mémory : Les oiseaux du jardin, Square Fernand Jacq, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier Birdie Mémory : Les oiseaux du jardin Jeudi 9 juillet, 11h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00
Découvrez les oiseaux près de chez vous, apprenez à les reconnaitre à leur plumage ou à leur chant. Un atelier animé par Léna Mazilu, illustratrice et conceptrice multimédia à l’origine de Birdie Memory. Cet atelier ludique est accessible dès 4 ans accompagné ou en autonomie dès 7 ans.
Des lectures pour tout âges sur les oiseaux seront aussi proposées.
Rendez-vous au Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.
Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.
Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier
Birdie Memory – Léna Mazilu
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