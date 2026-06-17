Atelier bombe à graines Maison de l’Estuaire Plourivo

Plourivo

Atelier bombe à graines

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvre le monde des plantes au cours de cet atelier de fabrication de bombes à graines. Une façon ludique de revégétaliser les espaces urbains tout en favorisant la biodiversité. Attention, il ne faut pas lancer les bombes à graines dans les espaces naturels protégés afin de ne pas rompre le fragile équilibre de ces milieux. A partir de 6 ans .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Atelier bombe à graines Plourivo a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol