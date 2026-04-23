Langeac

Atelier Botanique

place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Séance à prix libre et conscient. Renseignements Inscriptions ateliers-cecile@riseup.net ou 06 77 60 38 88

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place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Free, conscious admission. Information Registration: ateliers-cecile@riseup.net or 06 77 60 38 88

L’événement Atelier Botanique Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier