Atelier Botanique Langeac
Atelier Botanique Langeac samedi 9 mai 2026.
Langeac
Atelier Botanique
place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Séance à prix libre et conscient. Renseignements Inscriptions ateliers-cecile@riseup.net ou 06 77 60 38 88
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place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Free, conscious admission. Information Registration: ateliers-cecile@riseup.net or 06 77 60 38 88
L’événement Atelier Botanique Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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