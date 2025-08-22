GTMC Domaine du Sauvage | Baraque des Bouviers Langeac Haute-Loire

GTMC Domaine du Sauvage | Baraque des Bouviers

GTMC Domaine du Sauvage | Baraque des Bouviers 42 Avenue Victor Hugo 43300 Langeac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

L’itinéraire de la GTMC à VTT poursuit sa traversée de la Margeride par les bois avec quelques points de vues sur le Devès, le plateau ardéchois, le Cantal et l’Aubrac au détours de pâturages.

https://www.la-gtmc.com/ +33 4 71 77 28 30

English :

The GTMC mountain bike route continues to cross the Margeride through the woods, with views of the Devès, Ardèche plateau, Cantal and Aubrac as it winds its way through the pastures.

Deutsch :

Die Mountainbike-Route der GTMC setzt ihre Durchquerung der Margeride durch die Wälder fort, mit einigen Aussichtspunkten auf den Devès, die Hochebene der Ardèche, den Cantal und den Aubrac hinter den Weiden.

Italiano :

Il percorso per mountain bike del GTMC prosegue attraverso i boschi della Margeride, con vista sul Devès, sull’altopiano dell’Ardèche, sul Cantal e sull’Aubrac, mentre si snoda tra i pascoli.

Español :

La ruta en bicicleta de montaña GTMC continúa por los bosques de la Margeride, con vistas al Devès, la meseta de Ardèche, Cantal y Aubrac mientras serpentea por los pastos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme