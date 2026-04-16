Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac
Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac samedi 25 avril 2026.
Langeac
Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac
quai voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-04-25
L’avenir est à nous dans une FRANCE libre et un monde juste
extrait d’une lettre clandestine de Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, fusillé avec Hippolyte Beau le 2 octobre 1943.
.
quai voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.mediatheque@ville-langeac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The future is ours in a free FRANCE and a just world
extract from a clandestine letter from Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, shot with Hippolyte Beau on October 2, 1943.
L’événement Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac 17 avril 2026
- Transval d’Allier Mairie Langeac 18 avril 2026
- Ciné-débat quai Voltaire Langeac 23 avril 2026
- Ciné Sénior | Sur la route de Madison Centre Culturel Langeac 24 avril 2026
- Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac 25 avril 2026