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Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac

Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac samedi 25 avril 2026.

Lieu : quai voltaire

Adresse : Médiathèque

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Langeac

Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac

quai voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-04-25

L’avenir est à nous dans une FRANCE libre et un monde juste
extrait d’une lettre clandestine de Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, fusillé avec Hippolyte Beau le 2 octobre 1943.
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quai voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

The future is ours in a free FRANCE and a just world
extract from a clandestine letter from Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, shot with Hippolyte Beau on October 2, 1943.

L’événement Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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