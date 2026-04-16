Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac

Langeac

Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac

quai voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-25

L’avenir est à nous dans une FRANCE libre et un monde juste

extrait d’une lettre clandestine de Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, fusillé avec Hippolyte Beau le 2 octobre 1943.

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quai voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

The future is ours in a free FRANCE and a just world

extract from a clandestine letter from Martial Brigouleix, Compagnon de la Libération, shot with Hippolyte Beau on October 2, 1943.

L’événement Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier