Ciné Sénior | Sur la route de Madison Centre Culturel Langeac

Langeac

Ciné Sénior | Sur la route de Madison

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. Sur la route de Madison | 2h 15min | Drame, Romance

De Clint Eastwood | Par Richard LaGravenese | Avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley

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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. On the Road to Madison | 2h 15min | Drama, Romance

By Clint Eastwood | By Richard LaGravenese | With Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley

L’événement Ciné Sénior | Sur la route de Madison Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier