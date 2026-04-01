Ciné Sénior | Sur la route de Madison Centre Culturel Langeac
Ciné Sénior | Sur la route de Madison Centre Culturel Langeac vendredi 24 avril 2026.
Langeac
Ciné Sénior | Sur la route de Madison
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. Sur la route de Madison | 2h 15min | Drame, Romance
De Clint Eastwood | Par Richard LaGravenese | Avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley
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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. On the Road to Madison | 2h 15min | Drama, Romance
By Clint Eastwood | By Richard LaGravenese | With Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley
L’événement Ciné Sénior | Sur la route de Madison Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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