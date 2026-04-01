Grande kermesse de la Magnanerie Langeac
Grande kermesse de la Magnanerie Langeac samedi 25 avril 2026.
Langeac
Grande kermesse de la Magnanerie
4 rue saint exupery Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Petits et grands, venez découvrir notre grande Kermessse à l’ancienne, ouverture des portes à 13h.
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4 rue saint exupery Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com
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English :
Young and old, come and discover our big old-fashioned Kermessse. Doors open at 1pm.
L’événement Grande kermesse de la Magnanerie Langeac a été mis à jour le 2026-04-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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