Langeac

Grande kermesse de la Magnanerie

4 rue saint exupery Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Petits et grands, venez découvrir notre grande Kermessse à l’ancienne, ouverture des portes à 13h.

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4 rue saint exupery Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com

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English :

Young and old, come and discover our big old-fashioned Kermessse. Doors open at 1pm.

L’événement Grande kermesse de la Magnanerie Langeac a été mis à jour le 2026-04-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier