Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac

Langeac

Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps

Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Direction Ronan Heurtin.

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Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70 contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Management: Ronan Heurtin.

L’événement Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Langeac a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier