Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac
Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac samedi 25 avril 2026.
Langeac
Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps
Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Direction Ronan Heurtin.
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Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70 contact@agl-musique-langeac.fr
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English :
Management: Ronan Heurtin.
L’événement Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Langeac a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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