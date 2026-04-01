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Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac

Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Rue léo lagrange

Adresse : Centre Culturel

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Langeac

Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps

Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Direction Ronan Heurtin.
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Rue léo lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70  contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Management: Ronan Heurtin.

L’événement Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Langeac a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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