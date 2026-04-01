Ciné-débat quai Voltaire Langeac

Langeac

Ciné-débat

quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Conférence sur le cancer du pancréas. Présence de deux médecins oncologue et gastro entérologue. Diffusion du court métrage Michelle.

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quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

Conference on pancreatic cancer. Presence of two doctors, oncologist and gastroenterologist. Screening of the short film Michelle.

L’événement Ciné-débat Langeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier