Ciné-débat quai Voltaire Langeac
Ciné-débat quai Voltaire Langeac jeudi 23 avril 2026.
Langeac
Ciné-débat
quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Conférence sur le cancer du pancréas. Présence de deux médecins oncologue et gastro entérologue. Diffusion du court métrage Michelle.
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quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
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English :
Conference on pancreatic cancer. Presence of two doctors, oncologist and gastroenterologist. Screening of the short film Michelle.
L’événement Ciné-débat Langeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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