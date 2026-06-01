Atelier : Boutures d’été, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis
Atelier : Boutures d’été, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis dimanche 16 août 2026.
Atelier : Boutures d’été Dimanche 16 août, 14h00 Jardin Terre de Vert Seine-et-Marne
Participation aux frais 10 €.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T14:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T14:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00
Quel est le point commun entre l’actinidia (kiwi), la sauge officinale, la sauge rouge, le buis, le pérovskia ?
Ces plantes feront l’objet d’un atelier « Boutures d’été » au jardin Terre de Vert. Nous prélèverons les boutures dans le jardin et vous repartirez avec votre petit pot.
Cet atelier peut être programmé à la date qui vous convient, à partir de 3 participants inscrits.
Aucune connaissance préalable n’est demandée, mais si vous avez un sécateur, apportez-le.
Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet
Préparez l’avenir de votre jardin avec des boutures d’été boutures jardin
Terre de vert
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