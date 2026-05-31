Escape game, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis

Escape game 27 juin – 29 août Jardin Terre de Vert Seine-et-Marne

Réduction de 10€ sur la séance de l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

Un peu de botanique. Une pincée de frissons. Beaucoup de logique, de coopération et d’autres choses que vous aurez le plaisir de découvrir par groupe de 6 joueurs. Cet escape game rustique se veut ludique et, surtout, pédagogique.

Concept innovant, notre escape game près de Melun est 100 % récupération et 0 % d’électricité. Vivez une expérience en plein air et en pleine nature : vous en reviendrez enrichis !

Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/escape-game/ »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet

Explorez le jardin Terre de Vert à l’occasion d’un escape game de plein-air : Terra Verdae,.. escape game plein-air

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