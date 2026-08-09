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Atelier bricolage Saint-Pois

mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Pois

Atelier bricolage Saint-Pois

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
9 bis route de Cuves
Ville
50670 Saint-Pois
Département
Manche
Tarif

Saint-Pois

Atelier bricolage

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:30:00

Date(s) :
2026-10-14

Atelier bricolage pour les enfants de 5 à 8 ans sur le thème d’Halloween. Chacun repartira avec sa création. Nombre de places limité, sur inscription.   .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72  mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Atelier bricolage

L’événement Atelier bricolage Saint-Pois a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles

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