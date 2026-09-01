Journée Européennes du Patrimoine | Château de St Pois Saint-Pois
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pois
Informations pratiques
Saint-Pois
Journée Européennes du Patrimoine | Château de St Pois
2 le Château Saint-Pois Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre, le Château de Saint-Pois ouvre gratuitement ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Plongez dans une journée au XVIIIe siècle, en pleine Révolution Française visite libre de plusieurs pièces du château, animations locales, initiations à des métiers d’époque et salon de thé sur place. Costumes, ambiance et artisanat vous transportent deux siècles en arrière, pour petits et grands. Un rendez-vous convivial et familial, entièrement gratuit et ouvert à tous. .
2 le Château Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 6 51 27 88 93 contact@chateaudesaintpois.com
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English : Journée Européennes du Patrimoine | Château de St Pois
L’événement Journée Européennes du Patrimoine | Château de St Pois Saint-Pois a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Villedieu-les-Poêles
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