Informations pratiques

Saint-Pois

Blablabook

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-10-06 16:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Un livre vous a plu, vous avez adoré un film ? Venez en parler, partager vos goûts et échanger vos coups de cœur. .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Blablabook

L’événement Blablabook Saint-Pois a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles