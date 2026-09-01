AGENDA · Ver
Atelier bricolage Ver
samedi 26 septembre 2026 · Ver
Informations pratiques
Ver
Atelier bricolage
La Foulerie Ver Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Atelier bricolage pour tous ceux qui doutent de leur capacité à construire, bricoler, utiliser
des outils…
14h / Cour avec Vue La Foulerie à Ver.
Réservation obligatoire, 6 participants. (adapté aux parents avec ado à partir de 12 ans) .
La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com
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English : Atelier bricolage
L’événement Atelier bricolage Ver a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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