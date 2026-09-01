Informations pratiques

Ver

Atelier bricolage

La Foulerie Ver Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Atelier bricolage pour tous ceux qui doutent de leur capacité à construire, bricoler, utiliser

des outils…

14h / Cour avec Vue La Foulerie à Ver.

Réservation obligatoire, 6 participants. (adapté aux parents avec ado à partir de 12 ans) .

La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

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English : Atelier bricolage

L’événement Atelier bricolage Ver a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme