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AGENDA · Ver

Atelier bricolage Ver

samedi 26 septembre 2026 · Ver

Atelier bricolage Ver

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
La Foulerie
Ville
50450 Ver
Département
Manche
Tarif

Ver

Atelier bricolage

La Foulerie Ver Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Atelier bricolage pour tous ceux qui doutent de leur capacité à construire, bricoler, utiliser
des outils…
14h / Cour avec Vue La Foulerie à Ver.
Réservation obligatoire, 6 participants. (adapté aux parents avec ado à partir de 12 ans)   .

La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09  couravecvue@gmail.com

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English : Atelier bricolage

L’événement Atelier bricolage Ver a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme

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