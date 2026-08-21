Bal de La Foulerie, Cour avec vue, Ver

Informations pratiques

Bal de La Foulerie Dimanche 20 septembre, 16h00 Cour avec vue Manche

5€ adultes, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T22:30:00+02:00

Mise en jambe pour danser au « Bal de La Foulerie »

Le public est invité à participer à un temps de danse libre guidé par Marie DOIRET. Marie est une danseus et chorégraphe qui crée depuis 20 ans des spectacle hors scène et des actions pour tous les publics. Elle cherche à rencontrer un public dans de nombreux contextes, à travers d’une forme de transmission de la culture chorégraphique.

Une expérience locale et contemporaine… à vivre ensemble !

ANIMATION à partir de 17h suivie du Bal

Le Lieu : La Foulerie à Ver (50450)

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le public est invité à découvrir La Foulerie, un ancien corps de ferme doté de ses anciennes annexes tel que le four à pain, la grange et les étables. Il est proposé de redonner vie au lieu grâce à un temps convivial autour de savoir-faire traditionnel de fabrication du pain et du patrimoine culturel.

Plus d’info sur le festival, ici !

Cour avec vue 2 impasse de La foulerie, 50450 Ver Ver 50450 Manche Normandie 0674828909 http://www.couravecvue.com https://www.facebook.com/couravecvue;https://www.instagram.com/couravecvue93 [{« link »: « http://www.couravecvue.com »}, {« link »: « https://www.couravecvue.com/event »}] Lieu de vie culturelle et d’expérimentation

Une danse, une histoire – à La Foulerie à Ver

©couravecvue