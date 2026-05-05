Wasselonne

Atelier bricolage

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Bricolage pour la journée de sensibilisation sur l’insuffisance cardiaque (avec la participation du CPTS Mossig et Vignoble).

Mercredi 6 mai de 9h à 12h, salle Haas Cour du Château.

Organisé par l’animation seniors de la Ville de Wasselonne. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.org

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English :

L’événement Atelier bricolage Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble