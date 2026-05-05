Atelier bricolage Wasselonne
Atelier bricolage Wasselonne mercredi 6 mai 2026.
Wasselonne
Atelier bricolage
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Bricolage pour la journée de sensibilisation sur l’insuffisance cardiaque (avec la participation du CPTS Mossig et Vignoble).
Mercredi 6 mai de 9h à 12h, salle Haas Cour du Château.
Organisé par l’animation seniors de la Ville de Wasselonne. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.org
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English :
L’événement Atelier bricolage Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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