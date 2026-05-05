Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier bricolage Wasselonne

Atelier bricolage Wasselonne

Atelier bricolage Wasselonne mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Cour du Château

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Wasselonne

Atelier bricolage

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Bricolage pour la journée de sensibilisation sur l’insuffisance cardiaque (avec la participation du CPTS Mossig et Vignoble).

Mercredi 6 mai de 9h à 12h, salle Haas Cour du Château.

Organisé par l’animation seniors de la Ville de Wasselonne. 0  .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27  seniors@wasselonne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier bricolage Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)