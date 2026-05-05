Marche santé Wasselonne et environs Wasselonne
Marche santé Wasselonne et environs Wasselonne lundi 11 mai 2026.
Wasselonne
Marche santé Wasselonne et environs
Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-11 12:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Marche santé Wasselonne et Environs.
Lundi 11 mai Wasselonne Romanswiller (7km environ).
Rdv au parking du Complexe Sportif rue des Colchiques à Wasselonne.
Lundi 26 mai de 10h à 12h: Sentier intergénérationnel + pique-nique (4 km environ).
Départ devant l’Ehpad, Square de l’Hôpital, pique nique tiré du sac.
Prévoir des baskets, habits de circonstance et gourde fortement conseillés.
Gratuit 0 .
Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27
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English :
L’événement Marche santé Wasselonne et environs Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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