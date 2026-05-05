Wasselonne

Marche santé Wasselonne et environs

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-11 12:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Marche santé Wasselonne et Environs.

Lundi 11 mai Wasselonne Romanswiller (7km environ).

Rdv au parking du Complexe Sportif rue des Colchiques à Wasselonne.

Lundi 26 mai de 10h à 12h: Sentier intergénérationnel + pique-nique (4 km environ).

Départ devant l’Ehpad, Square de l’Hôpital, pique nique tiré du sac.

Prévoir des baskets, habits de circonstance et gourde fortement conseillés.

Gratuit 0 .

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27

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English :

L’événement Marche santé Wasselonne et environs Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble