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Atelier bricolages de printemps bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon

Atelier bricolages de printemps bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon samedi 25 avril 2026.

Lieu : bibliothèque Cintu Ona

Adresse : Impasse du foyer rural

Ville : 85240 Xanton-Chassenon

Département : Vendée

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Xanton-Chassenon

Atelier bricolages de printemps

bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Pour les 6-12 ans
un atelier animé chaque année par Sabine Vendé, bénévole à la bibliothèque Cintu Ona

Gratuit

Sur réservation bibliotheque@xantonchassenon.fr   .

bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 9 88 18 92 27  bibliotheque@xantonchassenon.fr

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English :

For 6-12 year olds

L’événement Atelier bricolages de printemps Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin