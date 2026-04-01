Atelier bricolages de printemps bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon
Atelier bricolages de printemps bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon samedi 25 avril 2026.
Xanton-Chassenon
Atelier bricolages de printemps
bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Pour les 6-12 ans
un atelier animé chaque année par Sabine Vendé, bénévole à la bibliothèque Cintu Ona
Gratuit
Sur réservation bibliotheque@xantonchassenon.fr .
bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 9 88 18 92 27 bibliotheque@xantonchassenon.fr
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English :
For 6-12 year olds
L’événement Atelier bricolages de printemps Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin