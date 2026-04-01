Atelier bricolages de printemps bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon

Xanton-Chassenon

Atelier bricolages de printemps

bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour les 6-12 ans

un atelier animé chaque année par Sabine Vendé, bénévole à la bibliothèque Cintu Ona

Gratuit

Sur réservation bibliotheque@xantonchassenon.fr .

bibliothèque Cintu Ona Impasse du foyer rural Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 9 88 18 92 27 bibliotheque@xantonchassenon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 6-12 year olds

L’événement Atelier bricolages de printemps Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin