Atelier « Briquez-moi ce retable ! », Biblothèque Humaniste, Sélestat

Atelier « Briquez-moi ce retable ! » Samedi 23 mai, 18h00 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Amusez-vous à reproduire un volet du retable de la Nativité, oeuvre d’art du 16e siècle conservée à la Bibliothèque Humaniste, en une mosaïque collective grâce aux briques du célèbre jeu de construction danois.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Amusez-vous à reproduire un volet du retable de la Nativité, œuvre d’art du 16e siècle au cours de cet atelier.

©Ville de Sélestat