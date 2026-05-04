Atelier Broderie avec l’artiste Colleen Baranger Frac Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Hommage aux Penn Sardin de 1924

_**Hommage aux Penn Sardin de 1924**_

Une grande broderie participative à partir d’une photographie issue de la collection du Musée de Bretagne afin de célébrer la mémoire des fières grévistes sardinières de Douarnenez, en lien avec des œuvres de la collection du Frac Bretagne.

En partenariat avec Quinconce Galerie à Montfort-sur-Meu et avec la collaboration de Joséphine Lefort.

→ [Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne](https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00.000+02:00

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http://www.fracbretagne.fr

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

+33299373793

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2026



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