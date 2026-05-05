Atelier Broderie Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord

Beaumontois en Périgord

Atelier Broderie Dordogne

M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-06-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Atelier de broderie en Dordogne accessible à tous, débutants ou initiés.

Découverte des points essentiels, création libre ou personnalisation textile.

Activité créative en petit groupe (5 personnes maximum), matériel fourni.

Idéal pour découvrir la broderie pendant votre séjour en Dordogne.

Atelier de 2h, sur réservation .

M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord 24028 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 20 15 mpapillonne@gmail.com

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English : Atelier Broderie Dordogne

L’événement Atelier Broderie Dordogne Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides