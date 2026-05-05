Atelier Broderie Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord
Atelier Broderie Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord mardi 5 mai 2026.
Beaumontois en Périgord
Atelier Broderie Dordogne
M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-06-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Atelier de broderie en Dordogne accessible à tous, débutants ou initiés.
Découverte des points essentiels, création libre ou personnalisation textile.
Activité créative en petit groupe (5 personnes maximum), matériel fourni.
Idéal pour découvrir la broderie pendant votre séjour en Dordogne.
Atelier de 2h, sur réservation .
M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord 24028 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 20 15 mpapillonne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Broderie Dordogne
L’événement Atelier Broderie Dordogne Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Beaumontois en Périgord (Dordogne)
- Atelier Patchwork Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord 14 mai 2026
- Exposition photographique Beaumontois en Périgord 20 juin 2026
- Brocante, vide greniers Beaumontois en Périgord 21 juin 2026
- Concours de pétanque Beaumontois en Périgord 27 juin 2026
- Vide grenier brocante et marché de créateurs locaux Beaumontois en Périgord 1 juillet 2026