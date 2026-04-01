Pont-Croix

Atelier broderie La carte du c(h)oeur avec Véronique Mazière

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Invitée par La Pluie d’été, Véronique Mazière, artiste brodeuse, propose aux habitant.e.s de 6 à 106 ans de créer une grande carte en tissu brodée représentant Pont-Croix. Pour ce faire, elle animera des ateliers adultes et parents-enfants à partir de 6 ans, pendant lesquels elle aidera les participants à broder, sur un petit morceau de tissu (8x8cm maximum) un élément de Pont-Croix qui leur plait.

Pour préparer l’atelier, les participants peuvent enquêter auprès de leur entourage afin de trouver des anecdotes au sujet de Pont-Croix. Cela peut être un souvenir personnel ou historique sur un lieu, un animal, une personne, qui pourra leur servir à imaginer une image à broder. Cette image peut aussi être un élément du paysage un arbre, une plante, une sculpture, un bâtiment.

Avant ou pendant l’atelier, les participant.e.s dessineront sur papier l’image qui leur plait, le dessin ne dépassera pas 6x6cm. Il sera le brouillon de l’image brodée pendant les ateliers.

Autres dates samedi 25 avril à 10h à la médiathèque, samedi 25 avril à 14h30 et samedi 30 mai à 15h à la librairie La Pluie d’été. .

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English : Atelier broderie La carte du c(h)oeur avec Véronique Mazière

L’événement Atelier broderie La carte du c(h)oeur avec Véronique Mazière Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz