Rétro Latcho Pont-Croix
Rétro Latcho Pont-Croix samedi 2 mai 2026.
Pont-Croix
Rétro Latcho
Place de la République Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-03 23:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Un week-end de festivités.
ENTREE LIBRE Cirque, Fête foraine, Funambules, catch , concerts rock (après-midi).
Concours de maniabilité chevaux de trait (le samedi).
Bal pop le samedi soir à partir de 20h30. .
Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 71 22 70 21
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English :
L’événement Rétro Latcho Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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