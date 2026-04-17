Pont-Croix

Rétro Latcho

Place de la République Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-03 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Un week-end de festivités.

ENTREE LIBRE Cirque, Fête foraine, Funambules, catch , concerts rock (après-midi).

Concours de maniabilité chevaux de trait (le samedi).

Bal pop le samedi soir à partir de 20h30. .

Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 71 22 70 21

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English :

L’événement Rétro Latcho Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz