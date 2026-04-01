Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix Pont-Croix mardi 28 avril 2026.
Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix
stade de Pont-Croix Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 13:30:00
fin : 2026-04-28 17:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Randonnée pédestre à la découverte de la ferme maraîchère de Kergadel, des vignes de l’association Côteaux de Lanéon et de la brûlerie Café Savina. Circuit d’environ 9km. Avec Marie (randos Au Raz de la Pointe).
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .
stade de Pont-Croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix
L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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