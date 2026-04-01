Pont-Croix

Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix

stade de Pont-Croix Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 13:30:00

fin : 2026-04-28 17:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Randonnée pédestre à la découverte de la ferme maraîchère de Kergadel, des vignes de l’association Côteaux de Lanéon et de la brûlerie Café Savina. Circuit d’environ 9km. Avec Marie (randos Au Raz de la Pointe).

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .

stade de Pont-Croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix

L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Pont-Croix Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz