Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Chemins de traverse Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Chemins de traverse Pont-Croix jeudi 30 avril 2026.
Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Chemins de traverse
le safran Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-04-30 12:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Valène cultive, distille et cuisine à Guengat.
Elle sera présente à la boutique pour vous faire découvrir leurs produits et méthodes de travail.
Vente de plantes aromatiques du Jardin des lisières et de la ferme de Beg Ar Big devant la boutique. .
le safran Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English : Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Chemins de traverse
L’événement Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Chemins de traverse Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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