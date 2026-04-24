Pont-Croix

Atelier photo numérique dès 8 ans

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le matin, vous serez accompagnés à la prise de vue dans les rues de Pont-Croix. Vous verrez les notions de lumière et de composition et les expérimenterez.

L’après-midi, vous visualiserez vos photos et les commenterez avec les adhérents du club photo.

Vous viendrez avec votre matériel (appareil photo numérique ou smartphone).

Mercredi 6 mai, 10h 12h & 14h 16h

Sur inscription au 02 98 70 45 53

Animé par le club photo A l’image du Cap Sizun .

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier photo numérique dès 8 ans Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz