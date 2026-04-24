Atelier photo numérique dès 8 ans Pont-Croix
Atelier photo numérique dès 8 ans Pont-Croix mercredi 6 mai 2026.
Pont-Croix
Atelier photo numérique dès 8 ans
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Le matin, vous serez accompagnés à la prise de vue dans les rues de Pont-Croix. Vous verrez les notions de lumière et de composition et les expérimenterez.
L’après-midi, vous visualiserez vos photos et les commenterez avec les adhérents du club photo.
Vous viendrez avec votre matériel (appareil photo numérique ou smartphone).
Mercredi 6 mai, 10h 12h & 14h 16h
Sur inscription au 02 98 70 45 53
Animé par le club photo A l’image du Cap Sizun .
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53
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English :
L’événement Atelier photo numérique dès 8 ans Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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