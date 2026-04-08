Pont-Croix

Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes

Le Fournil Bio Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-27

L’atelier est proposé en deux temps pour prendre en compte le repos de la pâte.

Lundi de 17h30 à 19h30 pour apprendre à faire la pâte à crêpes et confection de caramels au beurre salé

Mercredi de 14h30 à 16h30: pour apprendre à tourner ses crêpes sur billig

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .

Le Fournil Bio Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes

L’événement Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz