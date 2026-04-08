Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes Pont-Croix lundi 27 avril 2026.
Pont-Croix
Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes
Le Fournil Bio Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-27
L’atelier est proposé en deux temps pour prendre en compte le repos de la pâte.
Lundi de 17h30 à 19h30 pour apprendre à faire la pâte à crêpes et confection de caramels au beurre salé
Mercredi de 14h30 à 16h30: pour apprendre à tourner ses crêpes sur billig
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .
Le Fournil Bio Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes
L’événement Quinzaine de l’alimentation Atelier crêpes Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Jeu de piste à Pont-Croix Les Archi Kurieux Pont-Croix 9 avril 2026
- Chasse aux [K]uriosités à Pont-Croix Les Archi Kurieux Pont-Croix 9 avril 2026
- Atelier broderie La carte du c(h)oeur avec Véronique Mazière Pont-Croix 11 avril 2026
- Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Le jardin d’Yggdrasil Pont-Croix 23 avril 2026
- Atelier broderie La carte du c(h)oeur avec Véronique Mazière Pont-Croix 25 avril 2026