Pont-Croix

Chansons avec la Veillée nomade

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:15:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Veillée nomade vous invite à chanter avec elle sur des airs connus d’Irlande, des Etats-Unis et de France ! Prenez vos percussions à main pour battre la mesure !

Créée en 2025, la veillée nomade rassemble des musicien.ne.s et chanteureuses, autour de la musique folk, notamment irlandaise.

Dans le cadre de Jour de Fête à Pont-Croix. .

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English : Chansons avec la Veillée nomade

L’événement Chansons avec la Veillée nomade Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz