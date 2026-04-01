Chansons avec la Veillée nomade Pont-Croix
Chansons avec la Veillée nomade Pont-Croix samedi 25 avril 2026.
Pont-Croix
Chansons avec la Veillée nomade
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:15:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La Veillée nomade vous invite à chanter avec elle sur des airs connus d’Irlande, des Etats-Unis et de France ! Prenez vos percussions à main pour battre la mesure !
Créée en 2025, la veillée nomade rassemble des musicien.ne.s et chanteureuses, autour de la musique folk, notamment irlandaise.
Dans le cadre de Jour de Fête à Pont-Croix. .
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English : Chansons avec la Veillée nomade
L’événement Chansons avec la Veillée nomade Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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