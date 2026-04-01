Pont-Croix

Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Le jardin d’Yggdrasil

Le Safran Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-23

A l’épicerie Le Safran de Pont-Croix. Florian et Amanda font pousser des champignons au Juch.

Ils seront présents à la boutique pour vous faire découvrir leurs produits et méthodes de travail.

Vente de plantes aromatiques du Jardin des lisières et de la ferme de Beg Ar Big devant la boutique. .

Le Safran Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English : Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Le jardin d’Yggdrasil

L’événement Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Le jardin d’Yggdrasil Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz