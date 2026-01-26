ATELIER BRODERIE NORDIQUE

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 14:30:00

fin : 2026-01-26 16:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Atelier Broderie Nordique de 14h30 à 16h00

venez découvrir cette technique sublime pour des coussins et autres objets

Durée 2h00 Tarif 38€ (fournitures comprises prêt tambour et aiguille)

​ .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER BRODERIE NORDIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin