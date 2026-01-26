ATELIER BRODERIE NORDIQUE Saint-Brevin-les-Pins
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-26 14:30:00
fin : 2026-01-26 16:00:00
2026-01-26
Atelier Broderie Nordique de 14h30 à 16h00
venez découvrir cette technique sublime pour des coussins et autres objets
Durée 2h00 Tarif 38€ (fournitures comprises prêt tambour et aiguille)
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
