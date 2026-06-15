Atelier broderie punch needle Granville
Atelier broderie punch needle Granville mercredi 5 août 2026.
Granville
Atelier broderie punch needle
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Viens t’initier ou te perfectionner au Punch Needle, cette méthode de broderie unique qui consiste à piquer le tissu avec une aiguille creuse à poinçonner. Le résultat est trop chou!!!
A partir de 6 ans. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier broderie punch needle
L’événement Atelier broderie punch needle Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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