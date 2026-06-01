ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins vendredi 26 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER BRODERIE
7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Apprenez à personnaliser un vêtement grâce à la broderie main
La broderie est une activité durant laquelle le temps s’arrête. Concentré sur votre création, l’esprit s’évade. Venez apprendre à dompter l’aiguille et le fil pour voir apparaître le motif de votre choix sur un de vos vêtement préféré, ou un sac, un objet de décoration intérieur…
Réservez ici .
7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- VISITE ATELIER MODÉLISME-MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- APÉRO TRICOT/CROCHET Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- LES RDV DE L’ESPACE FAMILLE Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026
- CINÉFILOU ESPRIT(S) REBELLE(S) Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026