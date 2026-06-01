Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER BRODERIE

7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Apprenez à personnaliser un vêtement grâce à la broderie main

La broderie est une activité durant laquelle le temps s’arrête. Concentré sur votre création, l’esprit s’évade. Venez apprendre à dompter l’aiguille et le fil pour voir apparaître le motif de votre choix sur un de vos vêtement préféré, ou un sac, un objet de décoration intérieur…

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7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org

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L’événement ATELIER BRODERIE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin